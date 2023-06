Siccità, le piogge fanno rientrare l’allarme. Ma l’attenzione resta alta

L’allarme siccità in questo 2023, almeno per ora, è rientrato, ma bisogna comunque continuare a utilizzare l’acqua con attenzione. A confermare l’attuale buona situazione della risorsa idrica nella provincia di Bergamo è Pierangelo Bertocchi, amministratore delegato di Uniacque, che spiega come «il merito di questo miglioramento è sicuramente delle piogge che ormai da inizio maggio bagnano quasi costantemente il territorio orobico». Il recupero della risorsa idrica, tornata oggi a livelli non preoccupanti, è visibile anche dai dati forniti proprio da Uniacque nel report periodico sulla siccità. Dati che ormai da quasi un mese parlano di una situazione stazionaria grazie soprattutto all’arrivo della pioggia. Perturbazioni che erano mancate quasi del tutto nei primi mesi dell’anno con un deficit delle risorse idriche in costante aumento, fino ad un quadro molto preoccupante che si è manifestato a fine aprile.