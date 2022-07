Sicilia, turista bergamasco muore in una scarpata sull’isola di Marettimo

Un turista bergamasco di 57 anni è morto durante un’escursione sull’isola di Marettimo (Trapani). L’uomo, che risultava disperso da venerdì, è stato trovato nella mattinata di domenica 3 luglio dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Siciliano che hanno perlustrato l’area su elicotteri dell’82° Csar dell’Aeronautica militare. Trasportato all’ospedale «Sant’Antonio Abate» di Trapani, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il bergamasco, in vacanza nell’isola delle Egadi, secondo le prime informazioni giunte dalla Sicilia era uscito da solo venerdì mattina in escursione con l’obiettivo di raggiungere Cala Bianca percorrendo il sentiero che parte dal paese e passa per Punta Troia. Il gestore del B&B che lo ospitava, non vedendolo rientrare, ha lanciato l’allarme facendo scattare le operazioni di ricerca.