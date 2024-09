Sicurezza, aumentate le ore di guardia in sei parchi cittadini

Sicurezza nei parchi cittadini, interviene il Comune. A partire dal 5 settembre è stato avviato il servizio di custodia al parco Galgario, per cinque ore al giorno, e al parco Baden Powell per quattro ore al giorno. Contestualmente, è stato alzata da due a tre ore la presenza al parco Locatelli, da tre a cinque ore al parco della Trucca, da tre a quattro ore al parco Turani. Il Campo di Marte, recentemente riaperto, sarà sorvegliato per 2 ore al giorno, con apertura e chiusura dei servizi igienici pubblici.