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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 30 Luglio 2026

Sicurezza nei negozi, il Comune finanzia tutte le domande ammissibili

COMMERCIO. Bergamo, stanziati altri 29 mila euro per lo scorrimento della graduatoria. In totale il bando mette a disposizione oltre 89 mila euro per sistemi contro furti, rapine e vandalismi.

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Redazione Web
Redazione Web
Sicurezza nei negozi, il Comune finanzia tutte le domande ammissibili
Via XX Settembre, una delle strade principali dello shopping cittadino

Bergamo

Il Comune di Bergamo finanzierà tutte le domande ammissibili presentate dalle attività commerciali cittadine nell’ambito del bando per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza. La decisione era stata anticipata durante il Consiglio comunale di lunedì 27 luglio. Dopo una prima assegnazione di 60 mila euro, che aveva consentito di sostenere 22 esercizi commerciali, l’Amministrazione ha stanziato ulteriori 29.182,35 euro. Le nuove risorse permetteranno lo scorrimento completo della graduatoria e il riconoscimento del contributo a tutte le imprese aventi diritto.

Contributi per altre 11 attività commerciali

Il nuovo stanziamento consentirà di finanziare altre 11 attività e di integrare il contributo destinato a un’impresa che, a causa dell’esaurimento delle risorse iniziali, aveva ricevuto soltanto una parte dell’importo richiesto. L’investimento complessivo del Comune supera così gli 89 mila euro.

I contributi a fondo perduto, di importo compreso tra mille e 3 mila euro, serviranno a coprire le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di dispositivi e sistemi destinati a prevenire furti, rapine e atti vandalici. Le somme saranno erogate dopo la presentazione della documentazione che attesti l’effettiva realizzazione degli interventi e le spese sostenute.

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