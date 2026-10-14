Sicurezza, nuove telecamere a Fontanella e in Valle di Scalve: firmati i patti

Nuove telecamere e dispositivi per la lettura delle targhe a Fontanella e nel territorio della Comunità Montana di Scalve. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito mercoledì 14 ottobre sotto la presidenza del prefetto di Bergamo Luca Rotondi, ha approvato i progetti presentati dalle due amministrazioni per potenziare i sistemi di videosorveglianza.

Videosorveglianza e lettura delle targhe

Gli interventi prevedono l’installazione di nuovi dispositivi per rafforzare il controllo e il monitoraggio delle aree interessate. L’obiettivo è incrementare gli strumenti a disposizione delle Forze di polizia per prevenire e contrastare i fenomeni criminosi, con particolare attenzione alle zone maggiormente sensibili.

Firmati i Patti per la sicurezza urbana

Nella stessa occasione il prefetto ha sottoscritto con le amministrazioni locali i Patti per la sicurezza urbana. Si tratta di strumenti di collaborazione istituzionale destinati a rafforzare le politiche contro la criminalità diffusa, il degrado urbano e le diverse forme di illegalità, favorendo un coordinamento più efficace tra le Forze di polizia statali e le Polizie locali.