Sicurezza, nuove telecamere a Fontanella e in Valle di Scalve: firmati i patti
LA DECISIONE. La Prefettura e le amministrazioni locali rafforzano la collaborazione. Approvati i progetti per potenziare la videosorveglianza e la lettura delle targhe.Lettura meno di un minuto.
Val di Scalve
Nuove telecamere e dispositivi per la lettura delle targhe a Fontanella e nel territorio della Comunità Montana di Scalve. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito mercoledì 14 ottobre sotto la presidenza del prefetto di Bergamo Luca Rotondi, ha approvato i progetti presentati dalle due amministrazioni per potenziare i sistemi di videosorveglianza.
Videosorveglianza e lettura delle targhe
Gli interventi prevedono l’installazione di nuovi dispositivi per rafforzare il controllo e il monitoraggio delle aree interessate. L’obiettivo è incrementare gli strumenti a disposizione delle Forze di polizia per prevenire e contrastare i fenomeni criminosi, con particolare attenzione alle zone maggiormente sensibili.
Firmati i Patti per la sicurezza urbana
Nella stessa occasione il prefetto ha sottoscritto con le amministrazioni locali i Patti per la sicurezza urbana. Si tratta di strumenti di collaborazione istituzionale destinati a rafforzare le politiche contro la criminalità diffusa, il degrado urbano e le diverse forme di illegalità, favorendo un coordinamento più efficace tra le Forze di polizia statali e le Polizie locali.
L’ampliamento della videosorveglianza è uno degli elementi centrali degli accordi, nell’ambito di una strategia integrata che affianca le nuove tecnologie alla collaborazione tra le istituzioni. Il potenziamento della rete punta ad accrescere la capacità di prevenzione e intervento e a migliorare la gestione delle situazioni di criticità, a tutela dei cittadini e delle comunità locali.
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