Situazione idrica sotto controllo: via libera al riempimento delle piscine private

La siccità quest’anno sembra aver ormai allentato definitivamente la morsa. La situazione attuale della risorsa idrica, quindi, può dirsi quantomeno tranquilla. Lo dimostra il via libera al riempimento (serale) anche per le piscine private. Un via libera stabilito da Uniacque con una comunicazione inviata lunedì a 94 comuni (tra quelli gestiti da Uniacque) in cui permane un livello di rischio 3, giallo (su una scala di rischi individuati proprio da Uniacque in modo decrescente dal livello 4, dove il rischio di attenzione è ordinario, al livello 1 per i comuni con criticità su parte significativa dell’abitato e con interventi di somma urgenza, il livello 3 indica comuni con livello di attenzione elevato). Comuni – dalla Valle Imagna e San Martino, Val Brembana, Val Serina, alta Valle Seriana e rivieraschi del lago d’Iseo, la mappa su www.uniacque.bg.it – in cui, su richiesta di Uniacque stessa, sono rimaste attive le ordinanze di «Risparmio idrico e limitazioni per l’utilizzo dell’acqua potabile. Livello 03 – Giallo», che prevedono alcune accortezze come non bagnare il giardino di giorno e non lavare l’auto a casa.