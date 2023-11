Skipass e lezioni a 5 euro per gli under 18 in tutta la Lombardia

Regione Lombardia, Skipasslombardia (il sistema unico e innovativo che la Regione ha sviluppato per la gestione dello Skipass unico e dei vari Pass Stagionali o di località) e i maestri di sci, hanno organizzato una promozione per i giovani amanti dello sci.

Dal’11 dicembre fino al 22 i ragazzi minori di 18 anni residenti in Regione Lombardia potranno, acquistando un Pass dedicato (5 euro l’uno) dal sito www.skipasslombardia.it , recarsi alle casse delle stazioni sciistiche della Regione e ricevere un giornaliero (massimo 2 per ogni ragazzo).

A lezione di sci a 5 euro

Per godersi a pieno la bellezza degli sport sulla neve e le giornate di sci, anche le Scuole Sci (alpino e nordico) e Snowboard lombarde, coordinate dal Collegio dei Maestri di sci e dall’Associazione dei Maestri di Sci della Lombardia, offrono l’opportunità di usufruire di un accompagnamento e lezione al costo simbolico di 5 euro, per far sì che tutti possano scoprire l’emozione di sciare in totale sicurezza, accompagnati dai Professionisti della regione. È possibile, sempre dal sito www.skipasslombardia.it , acquistare il Pass Maestri nei 2 click day previsti (il primo dal 28.11 al 30.11, il secondo dal 05.12 al 07.12), fino ad esaurimento voucher, e contattare direttamente le scuole sci aderenti.

La tessera Skipass Lombardia

Per tutti gli aderenti all’iniziativa sarà possibile richiedere la nuova Tessera SkipassLombardia gratuitamente, che unisce tutte le località della regione con un’unica tessera fruibile sia in modalità stagionale (in varie versioni, intero, split e feriale) che in modalità PayPerUse: un’unica tessera per 900km di piste