Sla, aiuti a 20 malati per le bollette. E ora si può donare la voce

Sono state 63 in Lombardia le persone ammalate di Sla, sclerosi laterale amiotrofica, aiutate con il progetto lanciato a settembre da Aisla (Associazione italiana Sla) per aiutare questi malati e le loro famiglie a sostenere le spese delle bollette, aumentate a causa dei rincari dell’energia. Molti di questi malati, infatti, utilizzano ausili e presidi «energivori», per respirare, per l’ossigeno, per facilitare i gesti quotidiani dell’esistenza. E dei 63 lombardi, di questi una ventina sono bergamaschi (i malati di Sla censiti in totale nella Bergamasca sono circa 120).