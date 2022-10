Smog, già 23 giorni oltre limite: «Bisogna intervenire subito»

Più 87% rispetto al valore medio annuo delle polveri sottili Pm10 suggerito dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) come limite per la tutela della salute, addirittura più 340% per i Pm2,5 e più 230% per il biossido di azoto. Sono i dati più allarmanti dello smog a Bergamo contenuti nel dossier «Mal d’aria 2022» di Legambiente, versione autunnale. Bergamo è inserita perché nelle 13 città firmatarie del patto europeo per emissioni zero entro il 2030. «L’analisi evidenzia come in molti casi la situazione sia da codice rosso e in altri critica: bisogna intervenire subito per evitare di peggiorare la situazione» si legge nel rapporto.