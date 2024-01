Soccorso Alpino, in un anno almeno 18 morti in montagna

Le principali cause, per numero di persone soccorse, riguardano la caduta 103 (28,5%) e il malore 58 (16,0%). Significativo il dato di 35 persone soccorse per perdita dell’orientamento (9,7%), 34 per incapacità (9,4%), 9 per ritardo e 3 per sfinimento, tutte situazioni che si possono in gran parte prevenire con un approccio più attento all’andare in montagna, spiegano dal Cnsas. Tra le altre cause, 30 le persone soccorse per scivolata generica, 8 per scivolata su ghiaccio, 10 precipitazione, 4 cedimento appiglio, 3 puntura insetti, 3 valanga; seguono numeri inferiori per altre cause.