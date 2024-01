Soldi spariti in Fiera, al processo battaglia sulle intercettazioni

Mauro Angarano, difensore di Bagini, citando una sentenza della Cassazione a sezioni unite, ha chiesto che venga dichiarata l’inutilizzabilità delle intercettazioni perché inizialmente autorizzate per il reato di peculato e non per quello di favoreggiamento di cui deve rispondere il suo assistito. Il pm Silvia Marchina, invocando il rigetto dell’istanza difensiva, ha obiettato che il principio stabilito dalla Corte suprema non è pacifico e ha ricordato una sentenza del tribunale del Riesame di Milano, successiva al pronunciamento dei giudici supremi, con la quale le intercettazioni furono dichiarate ammissibili anche per reati che furono riscontrati durante le indagini, di tipologia diversa da quelli per i quali furono al principio autorizzate.

Angarano ha pure chiesto l’esclusione di Promoberg come parte civile (l’altra è la Camera di Commercio), almeno per il reato di favoreggiamento, perché non risulterebbe un danno diretto e immediato. Il legale di Promoberg, Marco Zambelli, ha ribattuto che il danno diretto c’è e sono i costi che Promoberg ha sostenuto per «superare le artefazioni messe in atto per occultare le perdite subite dalla società». Zambelli ha infine chiesto che, oltre a Bagini, vengano ammessi al processo come responsabili civili gli altri due componenti del collegio sindacale, le cui posizioni sono già state archiviate: Gianfranco Ceruti, ex presidente della Provincia e di Teb, e Pierluigi Cocco. Il collegio presieduto da Giovanni Petillo scioglierà la riserva sulla decisione nell’udienza del 26 marzo.