Sole e 17 gradi, primo assaggio di primavera. È tregua smog, ma 14 sforamenti in 2 mesi

Tempo stabile

«È un piccolo anticipo di primavera – spiega Daniele Berlusconi, meteorologo di 3BMeteo –. Anche i prossimi giorni saranno soleggiati, con cieli sereni o poco nuvolosi, e le temperature che raggiungeranno massime di 16-17 gradi fino al weekend». Il monitoraggio dell’Arpa confermava il clima decisamente mite, con massime arrivate a 17 gradi tra città e hinterland, ma anche in pianura (centralina di Mornico) e persino a quota più alta, con i 16,6 gradi registrati alle 13,30 alla stazione di Brembilla. Certo le oscillazioni non mancano: «Di notte e nel primo mattino fa ancora freddo – prosegue Berlusconi –: c’è infatti molta dispersione notturna di calore, con minime di 3-4 gradi in pianura e locali gelate in aperta campagna».