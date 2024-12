Sole e niente pioggia fino all’Epifania. Ma le polveri salgono

Per vedere qualche fiocco di neve in montagna e precipitazioni anche in pianura, si dovrà attendere probabilmente fino all’Epifania, anche se le previsioni così a lungo termine rischiano di non essere ancora totalmente attendibili.

Il sole fino oltre San Silvestro

Il meteorologo di 3bMeteo, Manuel Mazzoleni, conferma come «le giornate soleggiate ci accompagneranno sicuramente fino a San Silvestro con l’ultimo giorno dell’anno caratterizzato da alta pressione, con qualche banco di nebbia che potrebbe fare la sua comparsa nella notte di Capodanno, in particolare sulla bassa pianura. La situazione permane insomma tranquilla, anche se il rovescio della medaglia è rappresentato dalla pessima qualità dell’aria che nelle ultime ore del 2024 registrerà alti valori di Pm10 e Pm2.5».

Forse qualche precipitazione all’Epifania

Nella speranza che molti accolgano l’appello delle istituzioni a non sparare fuochi d’artificio, dannosi sia per gli animali ma anche per l’inquinamento dell’atmosfera, Mazzoleni guarda in prospettiva all’inizio del 2025 «quando l’anticiclone inizierà a indebolirsi con annuvolamenti che si faranno notare tra mercoledì e giovedì, quando torneranno anche le nebbie. Nel breve

«Siamo in deficit di neve, con una carenza che va dal 75 all’85% in meno rispetto alla media registrata nell’ultimo decennio» non vediamo però fenomeni piovosi all’orizzonte, ma in vista dell’Epifania potrebbe arrivare qualche precipitazione, associata a un calo delle temperature perché accompagnata da aria più fredda – conclude Manuel Mazzoleni–. Se in questi giorni le minime in pianura non scenderanno sotto i 2/3 gradi, intorno al 6 di gennaio potremmo scendere anche sotto lo zero con gelate diffuse. In questi mesi preoccupa l’assenza di neve: siamo in deficit con una carenza che va dal 75 all’85% in meno rispetto alla media registrata nell’ultimo decennio».

In montagna l’inversione termica