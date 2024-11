«Sono mancate trasparenza e fiducia». Martina Bagnoli intervistata da L’Eco di Bergamo

Anziché provare a far convivere l’anima aziendalista con quella culturale del museo, la governance della Carrara ha puntato sulla prima, sacrificando la seconda. Giovedì sera le dimissioni della direttrice dell’Accademia Carrara Martina Bagnoli sono state rese ufficiali, dopo che il Cda straordinario della Fondazione della Carrara ha scelto di proseguire nell’impostazione data al museo dall’ex sindaco Giorgio Gori, garantendo pieni poteri al general manager Gianpietro Bonaldi).

«Nessuna delle mie proposte è stata accettata»

«Sono mancate trasparenza e fiducia – dice la direttrice dimissionaria arrivata a Bergamo solo 8 mesi fa –. Nessuna delle mie proposte è stata accettata» ha spiegato in una lunga intervista a L’Eco di Bergamo in edicola il 2 novembre.

«C’è stato un malinteso di fondo. In questo dualismo per la gestione del museo c’era un rapporto di subordine che non era stato rappresentato al momento della mia assunzione - ha specificato -, ma che nei fatti esisteva. E ciò ha creato malesseri e disagi».