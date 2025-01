Sosta a Bergamo, dal 15 gennaio scattano i rincari. Stretta sulle Ztl

Da mercoledì 15 gennaio parcheggiare l’auto nelle strisce blu costerà 20 centesimi in più all’ora. A tradurre la decisione della Giunta Carnevali dalla carta ai parchimetri Atb mobilità. Che oltre a ricordare la data in cui scatterà l’aumento delle tariffe sulla sosta, annuncia, per la giornata di martedì, la chiusura dell’ufficio Ztl di Atb e del sito internet per aggiornamento del software.

Il piano di revisione dei costi per il parcheggio su suolo pubblico (l’ultimo risale a otto anni fa) prevede infatti modifiche anche su alcuni permessi di accesso alle Ztl e nelle aree di sosta dei residenti.

Le nuove tariffe

Per quanto riguarda la sosta «blu» su strada ecco le nuove tariffe: nella «zona rossa» si passa da 2 euro a 2,20 euro l’ora, nella fascia «arancio», da 1,50 euro all’ora a 1,70, nella fascia «gialla» da 1 euro a 1,20 (non cambiano le fasce orarie per il pagamento, dalle 9 alle 19). Il piano non ritocca le tariffe per le strisce «gialle», riservate ai residenti (con Isee sino a 9.360 c’è una riduzione del 50%) che potranno però, questa è una novità, estendere a una seconda targa il diritto alla sosta, sottoscrivendo un secondo contrassegnato. Nuova è anche la regolamentazione della sosta «gialla» in Città Alta e Colli per i titolari di attività commerciali (compresi gli artigiani), con il costo del pass che raddoppia, da 120 a 240 euro l’anno. Una stretta sull’ingresso alle Ztl per i clienti delle attività ricettive o ristoranti: ogni transito costerà 1 euro. Nuova l’«imposta» di 10 euro per il solo transito nelle Ztl, per alcune categorie.

Altissime richieste dei permessi

Spiega Atb nella nota: «L’aumento del numero di Ztl cittadine e il forte incremento dei flussi turistici hanno messo sotto pressione la gestione dei permessi. È elevatissimo il numero di richieste». Da domani pagheranno il transito le società che fanno servizio di vigilanza privata, gli ambulanti, i mezzi che fanno carico/scarico, i distributori di giornali e farmaci, i mezzi per la consegna di merci deperibili (come il latte), i servizi postali, i fioristi. Nuova è invece la possibilità per i veicoli di installatori, manutentori e artigiani di ottenere un permesso non solo di transito ma anche per la sosta a 15 euro al giorno e 90 a settimana. Definito un permesso di transito e sosta (120 euro all’anno) per i medici convenzionati con Ats Bergamo.