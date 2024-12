Sosta più cara, ritocco dopo 8 anni: in centro costerà 2,20 euro all’ora

Parcheggiare per strada in città, da metà gennaio, costerà 20 centesimi di più. L’aumento della sosta, il primo dopo otto anni, è stato deliberato dalla Giunta comunale il 30 dicembre. L’ultima seduta del 2024 ha «licenziato» un sostanzioso pacchetto di provvedimenti destinati a ridisegnare, almeno in parte, regole e assetti della mobilità nel capoluogo. A partire da quello che farà più male al portafoglio degli automobilisti, vale a dire l’aumento dei costi della sosta su strada che, nelle vie più centrali della città, passerà da 2 euro a 2,20 euro l’ora.

I provvedimenti entreranno in vigore progressivamente durante l’anno e riguarderanno anche la sosta sugli stalli gialli per i residenti (con la possibilità di richiedere un secondo permesso), le tariffe per le auto elettriche, una nuova regolamentazione per il rilascio dei permessi di transito nelle Ztl cittadine, nuovi spazi di sosta per taxi e motocicli e i costi della sosta per i commercianti di Città Alta (vedi articolo a fianco).

Inizia così a prendere forma il programma della Giunta Carnevali in un settore, quello della mobilità, tradizionalmente uno tra i più delicati e controversi della gestione amministrativa della città.

«Si tratta di una serie di misure che rappresentano uno sforzo per raggiungere gli obiettivi che questa Amministrazione, in linea con quella passata, si è posta nel programma elettorale – ha detto l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda –, con la finalità di ridurre la congestione del traffico, realizzare nuovi parcheggi d’interscambio, disciplinare l’accesso alle Ztl e i parcheggi residenti, agevolare la mobilità dolce e potenziare i controlli della Polizia locale».

L’aumento di 20 centesimi

Il provvedimento più impopolare è senz’altro l’aumento della sosta su strada (quella, per intenderci, sugli stalli blu). Aumenterà di 20 centesimi in ogni fascia, passando – come detto – a 2,20 euro in centro (con una sosta massima consentita di tre ore), a 1,70 euro nella fascia arancio (sosta massima di 5 ore) e a 1,20 euro nella fascia gialla (sosta massima 10 ore). Le automobili elettriche saranno ancora esenti dal pagamento (ma solo per i residenti nel Comune di Bergamo), mentre verranno meno le attuali agevolazioni di sosta previste per i veicoli ibridi, che verranno dunque assimilati a quelli a benzina e a gasolio. «Si tratta di un aumento medio del 14%, a fronte di un incremento dell’inflazione di oltre il 20% dal 2016 (anno dell’ultimo ritocco delle tariffe) a oggi – spiegano Berlanda e l’assessore al Bilancio Sergio Gandi –. Ciò significa che finora il Comune ha completamente assorbito costi di gestione che si sono alzati in maniera considerevole, ma ciò adesso non è più possibile».

L’aumento delle tariffe della sosta porterà nelle casse comunali circa 350mila euro in più all’anno. Per facilitare il pagamento anche con carte di credito contactless, da qui ai prossimi due anni il Comune s’impegnerà a sostituire i parcometri di vecchia generazione, dotandoli di software più avanzati.

Le novità per i residenti

Novità in vista anche per i permessi dei residenti (stalli gialli): in questo caso le tariffe non cambiano, restando dunque fissate a 60, 90 e 120 euro a seconda della zona. Verrà però introdotta la possibilità di richiedere un secondo permesso per chi ha due automobili.

Attualmente se ne può esporre uno solo (che può essere associato a due targhe); dal 2025 – man mano che i permessi andranno a scadenza – se ne potrà richiedere anche un secondo, pagando la cifra prevista per la zona di residenza. «Questo provvedimento amplia di fatto le opportunità di sosta per i residenti sugli stalli gialli – ha spiegato Berlanda – e va letto anche in relazione alla volontà di aumentare i controlli per evitare che gli abusivi occupino gli spazi gialli e che i residenti stampino una seconda copia del permesso, commettendo un’infrazione».

Taxi e motocicli

Il pacchetto di provvedimenti prevede anche un indirizzo rispetto ad altri provvedimenti che saranno presi nei prossimi mesi, dall’individuazione di altri trenta spazi nel centro cittadino per il posteggio dei motocicli («arrivando così al massimo delle attuali disponibilità», ha detto Berlanda) e di nuovi stalli per i taxi, anche in ragione delle otto licenze da poco rilasciate, nella zona di Colle Aperto, largo Belotti e in altri luoghi del centro.