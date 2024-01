Sosta selvaggia nei pressi dello stadio: sanzionate circa 60 auto

Circa la metà delle sanzioni è stata elevata nella zona di via Conca Fiorita, le restanti in altre vie nelle vicinanze dell’impianto. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di cittadini residenti nella zona, che hanno lamentato veicoli parcheggiati sui marciapiedi, con conseguente difficoltà per il passaggio dei pedoni, o mezzi in sosta vietata che arrecavano intralcio alla circolazione stradale o bloccavano passi carrai.