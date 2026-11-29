Ha spaccato la vetrata del locale con una spranga e ha fatto irruzione nel ristorante, ma poco dopo i carabinieri lo hanno trovato all’interno nascosto sotto un tavolo, anche grazie alla segnalazione dell’addetto alla reception del vicino hotel e al fatto che i militari si trovassero già nelle vicinanze.

La porta danneggiata Tentato furto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre al ristorante «Al Chiostro» in Passaggio Canonici Lateranensi, che collega via Tasso e via Camozzi. «Avevo chiuso verso mezzanotte - racconta il titolare Claudio Giacometti -, poi verso le 3.40 ero a casa e stavo dormendo quando mi hanno citofonato i carabinieri per dirmi che un ladro era entrato nel mio ristorante».

Uomo fermato dai carabinieri

Carabinieri in via Tasso, all’imbocco del Passaggio Canonici Lateranensi A quel punto, il titolare si è recato immediatamente al suo ristorante, trovando la porta in legno forzata ed una delle quattro vetrate in frantumi. «I carabinieri mi hanno detto che stavano pattugliando la zona - precisa Giacometti - ed erano in via Camozzi quando è arrivata loro la segnalazione dall’addetto alla reception del vicino hotel che aveva sentito un forte botto». I militari si sono prontamente recati al ristorante, trovando il malvivente all’interno, nascosto sotto uno dei tavoli. «Non è riuscito a portare via nulla - spiega il titolare -, anche perché non è ha avuto il tempo, visto che i carabinieri sono intervenuti tempestivamente e li ringrazio molto, così come dico grazie all’addetto dell’hotel che li ha prontamente allertati».

«È la terza volta»

Restano comunque i danni (ancora da quantificare), la paura e i disagi, visto che il titolare è rimasto a pulire il suo locale dai cocci della vetrata sfondata fino alle 6.30 di mattina e nel pomeriggio è tornato nuovamente al ristorante per sistemare la porta, prima di andare a denunciare il tentato furto dai carabinieri. Il locale è aperto dal 2011, prima solo come bar, mentre dal 2019 il titolare ha rilevato il bistrot, allargandosi e aprendo anche come ristorante. «Da quando ho aperto è la terza volta che entrano i ladri: le altre due volte sono successe alcuni anni fa ed avevano rubato solo il fondo cassa che ora non lascio più: lascio anche il cassetto aperto perché la scorsa volta me lo avevano portato via e solo quello costa circa 300 euro».