Spaccata in un supermercato di via Serassi a Bergamo, fermato 29enne

Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato un 29enne che si è introdotto in un supermercato di via Serassi, a Bergamo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre.

Rintracciato grazie alle telecamere

Arrivata la segnalazione alla sala operativa della Questura, gli agenti hanno visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza, accertando che l’uomo ha sfondato il vetro della porta scorrevole, è entrato nel supermercato e si è poi allontanato senza asportare nulla, riferisce la polizia di Stato in una nota. Sono state avviate le ricerche e poco dopo, in una via limitrofa, gli operatori hanno individuato un uomo che corrispondeva a quello ripreso dalle telecamere, anche per gli abiti indossati: presentava lesioni ai polsi e alle mani, compatibili con la dinamica dell’episodio.

È stato quindi accompagnato in Questura, dove è stato identificato e risultato gravato da numerosi precedenti specifici. L’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo, cittadino marocchino classe 1997, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è scattato il divieto di dimora a Bergamo e provincia.