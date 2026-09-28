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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 28 Settembre 2026

Spaccata in un supermercato di via Serassi a Bergamo, fermato 29enne

L’INTERVENTO. Sfondata la porta scorrevole, è poi uscito a mani vuote: rintracciato dagli agenti della polizia di Stato.

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Redazione Web
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Spaccata in un supermercato di via Serassi a Bergamo, fermato 29enne

Bergamo

Gli agenti della polizia di Stato hanno fermato un 29enne che si è introdotto in un supermercato di via Serassi, a Bergamo, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre.

Rintracciato grazie alle telecamere

Arrivata la segnalazione alla sala operativa della Questura, gli agenti hanno visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza, accertando che l’uomo ha sfondato il vetro della porta scorrevole, è entrato nel supermercato e si è poi allontanato senza asportare nulla, riferisce la polizia di Stato in una nota. Sono state avviate le ricerche e poco dopo, in una via limitrofa, gli operatori hanno individuato un uomo che corrispondeva a quello ripreso dalle telecamere, anche per gli abiti indossati: presentava lesioni ai polsi e alle mani, compatibili con la dinamica dell’episodio.

È stato quindi accompagnato in Questura, dove è stato identificato e risultato gravato da numerosi precedenti specifici. L’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo, cittadino marocchino classe 1997, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è scattato il divieto di dimora a Bergamo e provincia.

Il 29enne era già stato denunciato per due tentativi di effrazione analoghi, avvenuti nelle scorse settimane, commessi con altre persone. Il 3 settembre era stato preso di mira un pub in via Mozart, l’11 settembre un ristorante di Borgo Palazzo.

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