Sperona l’auto dell’ex e la minaccia di morte: arrestato

Ha sbattuto con la sua auto contro quella dell’ex compagna, danneggiando anche altri due mezzi parcheggiati. Poi l’uomo, italiano, ha inveito contro di lei e l’ha minacciata di morte. È successo nella notte tra martedì e mercoledì 10 giugno in un paese della pianura bergamasca (si omettono ulteriori dettagli a tutela della vittima). All’arrivo dei carabinieri della tenenza di Zingonia, la donna ha raccontato anche di precedenti episodi in cui l’ex avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi, anche contattando il nuovo compagno. Mercoledì in aula al processo per direttissima, in merito all’episodio che ha portato al suo arresto, l’italiano ha ammesso di aver sbagliato, cercando di giustificare il suo gesto con «un momento di esasperazione». Arresto convalidato, il giudice ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico.