Sabato 15 Novembre 2025
Speronato in A4 da un’auto pirata: individuato il conducente in fuga
IL CASO. Le telecamere della Bmw del maestro Bruno Santori hanno incastrato il responsabile: dopo lo speronamento nella notte tra sabato e domenica, la Polstrada è riuscita a risalire al pirata che aveva accelerato senza fermarsi.
Stava tornando a casa da Ghedi, nel Bresciano, e viaggiava in direzione Bergamo quando la sua auto è stata urtata con violenza da un altro veicolo. Ha sentito un forte boato, poi la sua Bmw è stata spinta verso la corsia di emergenza dell’autostrada A4, finendo contro il guardrail. L’impatto è stato brusco, ma fortunatamente il maestro Bruno Santori, direttore d’orchestra e compositore di Ponte San Pietro, non è rimasto ferito . Quando è sceso per verificare l’accaduto, però, sulla carreggiata del tratto tra Palazzolo e Grumello non c’era nessuno.
Lo speronamento nella notte
A riprendere il pirata che lo aveva speronato sono state le tre telecamere installate sull’auto di Santori. Munito dei video e con i segni evidenti dei danni sulle fiancate della sua Bmw, il musicista si è rivolto alla Polizia stradale di Seriate, sporgendo denuncia.
«È successo nella notte tra sabato e domenica – racconta Santori –. Era circa l’1 e stavo rientrando a casa. Avevo impostato la guida autonoma a circa 130 chilometri orari ed ero in corsia centrale. All’improvviso ho sentito una botta terrificante e ho dovuto cercare di mantenere l’auto in strada: sono stato spinto verso la corsia di emergenza e ho colpito il guardrail. Non ho visto nessun veicolo, così mi sono fermato per capire se avessi urtato qualcosa, ma non c’era nulla». Sulle due fiancate dell’auto erano rimasti i segni del guardrail e alcune strisce bianche compatibili con un altro veicolo. «Avevo da poco finito un lento sorpasso di un’altra auto che marciava sulla prima corsia - precisa il maestro Santori - e dalla quale stavo prendendo le giuste distanze di sicurezza prima di tornare a mia volta ad occupare la prima corsia. Per questo mi trovavo in corsia centrale».
Individuato il pirata di strada
I filmati hanno fornito agli agenti elementi decisivi: «Nei video – spiega Santori – si vede una Bmw Serie 1 bianca arrivare da dietro a velocità sostenuta. Dalla terza corsia si sposta in seconda, poi torna in terza e, mentre mi supera, colpisce la mia fiancata, spingendomi verso destra. Non si ferma, anzi accelera in direzione Milano».
Avviate le indagini, la Polizia stradale è riuscita in breve tempo a identificare il veicolo e il conducente responsabile dello speronamento. L’uomo, rintracciato dalle forze dell’ordine, rischia ora una sanzione ai sensi dell’articolo 189 del Codice della strada per non essersi fermato dopo aver provocato l’incidente.
