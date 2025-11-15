Speronato in A4 da un’auto pirata: individuato il conducente in fuga

Stava tornando a casa da Ghedi, nel Bresciano, e viaggiava in direzione Bergamo quando la sua auto è stata urtata con violenza da un altro veicolo . Ha sentito un forte boato, poi la sua Bmw è stata spinta verso la corsia di emergenza dell’autostrada A4, finendo contro il guardrail. L’impatto è stato brusco, ma fortunatamente il maestro Bruno Santori, direttore d’orchestra e compositore di Ponte San Pietro, non è rimasto ferito . Quando è sceso per verificare l’accaduto, però, sulla carreggiata del tratto tra Palazzolo e Grumello non c’era nessuno.

Lo speronamento nella notte

«È successo nella notte tra sabato e domenica – racconta Santori –. Era circa l’1 e stavo rientrando a casa. Avevo impostato la guida autonoma a circa 130 chilometri orari ed ero in corsia centrale. All’improvviso ho sentito una botta terrificante e ho dovuto cercare di mantenere l’auto in strada: sono stato spinto verso la corsia di emergenza e ho colpito il guardrail. Non ho visto nessun veicolo, così mi sono fermato per capire se avessi urtato qualcosa, ma non c’era nulla». Sulle due fiancate dell’auto erano rimasti i segni del guardrail e alcune strisce bianche compatibili con un altro veicolo. «Avevo da poco finito un lento sorpasso di un’altra auto che marciava sulla prima corsia - precisa il maestro Santori - e dalla quale stavo prendendo le giuste distanze di sicurezza prima di tornare a mia volta ad occupare la prima corsia. Per questo mi trovavo in corsia centrale».