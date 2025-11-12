Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 12 Novembre 2025
Il maestro Santori speronato in A4: le telecamere dell’auto riprendono l’incidente
IL VIDEO. Tornava a casa da Ghedi, nel Bresciano. Spinto verso la corsia d’emergenza, ha urtato il guardrail per poi fermarsi.
Grumello
Stava tornando a casa da Ghedi, nel bresciano, e stava viaggiando in direzione di Bergamo quando la sua auto è stata urtata da qualcosa e ha sentito un forte boato. Spinto verso la corsia di emergenza dell’autostrada A4, ha urtato il guardrail e poi si è fermato. Ma sulla carreggiata del tratto tra Palazzolo e Grumello non c’era nessuno.
Ripreso dalle telecamere
A riprendere quanto accaduto sono state le tre telecamere dell’auto del maestro Bruno Santori, di Ponte San Pietro, che ha poi pubblicato il video sul proprio profilo Facebook. Con i video e i segni dei danni ancora visibili sulle due fiancate della sua Bmw, il compositore bergamasco, fortunatamente illeso, si è recato negli uffici della Polizia stradale di Seriate, per sporgere denuncia.
«Una botta terrificante»
«È successo nella notte tra sabato e domenica – racconta Santori –. Era l’1 circa e stavo rientrando a casa. Avevo impostato la guida autonoma a una velocità di circa 130 chilometri orari ed ero nella corsia centrale. A un certo punto ho sentito una botta terrificante e ho dovuto cercare di tenere in strada la mia auto, che è finita contro il guardrail della corsia di emergenza».
