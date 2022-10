Sport, la metà degli impianti in provincia è obsoleta: una Fiera per ripensarli

Nella Bergamasca non mancano certo le strutture e gli spazi per fare attività fisica, ma p er circa la metà servono interventi di riqualificazione , in primis per quanto concerne la piena fruibilità, l’ecosostenibilità e l’efficientamento energetico. L’ultimo censimento degli impianti sportivi stilato dalla direzione Sport di Regione Lombardia parla di 13mila impianti sportivi attivi in Lombardia , oltre 1.900 quelli disponibili sul nostro territorio. Gli spazi (campi da calcio, calcetto, basket, pallavolo, tennis; palestre; piscine) sono oltre 25mila, per un totale di oltre 90 discipline sportive. A Bergamo città sono un centinaio gli spazi dedicati alle attività sportive , partendo dal Gewiss stadium dell’Atalanta, passando dai tanti oratori, e poi palestre, impianti sportivi polivalenti, piste ciclabili, scuole, centri ricreativi e parchi attrezzati. Tra questi tante eccellenze, ma, come dicevamo, anche molte strutture da adeguare ai tempi, che non sono più quelli di mezzo secolo fa, quando fu realizzata gran parte degli impianti.