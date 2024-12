Spruzzata di neve nella valli, ma da lunedì sole e vento forte - Foto/Video

Le previsioni per lunedì 23 dicembre

A Bergamo lunedì è previsto bel tempo con sole per l’intera giornata. Le temperature massime in pianura saranno intorno agli 11 gradi e le minime intorno allo 0°C. Al bel tempo si assocerà, tuttavia, un vento in rafforzamento dal pomeriggio e che potrebbe raggiungere folate fino a 60km/h. È prevista anche un allerta meteo per le forti raffiche di vento.Lo zero termico si abbasserà ai 750 metri.