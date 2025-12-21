Stadio e Santa Caterina: con la caccia al rifiuto raccolti 14 kg

È l’iniziativa di ieri mattina de La via della felicità e Plastic free , con il patrocinio del Comune, partita dal parco Rosselli di via Giulio Cesare e proseguita per le vie del quartiere .

Quattordici chili il «bottino» di piccoli rifiuti raccolti, principalmente tappi e mozziconi di sigaretta, ma anche quattro sigarette elettroniche, classificate Raee. I volontari – una ventina in tutto, «armati» di pinze, sacchi e guanti protettivi – si sono sparpagliati verso Borgo Santa Caterina e verso lo stadio. All’opera anche l’assessore all’Ambiente, Oriana Ruzzini. «Lo stadio rappresenta un’area critica per i rifiuti – ha spiegato –. Cercheremo di dare una cadenza mensile e un orizzonte almeno semestrale a queste iniziative».