Cronaca / Bergamo Città
Domenica 21 Dicembre 2025

Stadio e Santa Caterina: con la caccia al rifiuto raccolti 14 kg

L’INIZIATIVA. Bergamo, una «Caccia al rifiuto» per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e promuovere una maggiore cura del territorio urbano.

Stefano Vailati -
I volontari di plastic free all’opera nella «Caccia al rifiuto»
I volontari di plastic free all’opera nella «Caccia al rifiuto»
(Foto di Colleoni)

È l’iniziativa di ieri mattina de La via della felicità e Plastic free, con il patrocinio del Comune, partita dal parco Rosselli di via Giulio Cesare e proseguita per le vie del quartiere.

Quattordici chili il «bottino» di piccoli rifiuti raccolti, principalmente tappi e mozziconi di sigaretta, ma anche quattro sigarette elettroniche, classificate Raee. I volontari – una ventina in tutto, «armati» di pinze, sacchi e guanti protettivi – si sono sparpagliati verso Borgo Santa Caterina e verso lo stadio. All’opera anche l’assessore all’Ambiente, Oriana Ruzzini. «Lo stadio rappresenta un’area critica per i rifiuti – ha spiegato –. Cercheremo di dare una cadenza mensile e un orizzonte almeno semestrale a queste iniziative».

Alcuni momenti della raccolta di rifiuti di «Plastic free»
Alcuni momenti della raccolta di rifiuti di «Plastic free»
(Foto di Colleoni)
Alcuni momenti della raccolta di rifiuti di «Plastic free»
Alcuni momenti della raccolta di rifiuti di «Plastic free»
(Foto di Colleoni)
Alcuni momenti della raccolta di rifiuti di «Plastic free»
Alcuni momenti della raccolta di rifiuti di «Plastic free»
(Foto di Colleoni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ambiente
inquinamento
Rifiuti
Politica
Enti locali
Tempo libero
Turismo
Oriana Ruzzini
comune