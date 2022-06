Stadio, l’Atalanta frena: la nuova curva Sud pronta ad agosto 2024

La classica rete in contropiede in pieno recupero, di quelle che gelano gli spalti. In questo caso di Palafrizzoni. I lavori per la nuova curva Sud non termineranno per la primavera del 2024, come chiesto espressamente dall’amministrazione Gori all’Atalanta: data che coincide, non casualmente, con il termine del secondo mandato in Comune. La società nerazzurra ha comunicato ieri che accetta sì tutti i termini della nuova convenzione con il Comune e che i lavori del Gewiss Stadium termineranno tra due anni, ma solo ad agosto, ovvero poco prima del via della stagione 2024-25.