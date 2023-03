Stazione, attivi i nuovi presìdi: quadruplicata la presenza fissa delle forze dell’ordine, ecco dove

Da un presidio fisso a quattro, operativi dal lunedì al sabato, per tutta la giornata. Così si concretizza il piano di incremento della sicurezza nella zona delle stazioni cittadine definito nell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e ora definito nei dettagli pratici dalla questura. Di fatto, accanto al presidio già da tempo presente a sinistra dell’ingresso principale della stazione ferroviaria, dove sostano regolarmente polizia e carabinieri con le loro pattuglie, se ne aggiungono tre di nuovi, localizzati in altrettante posizioni strategiche. Un incremento già in atto dai giorni scorsi e che proseguirà nelle prossime settimane, in accordo tra le forze dell’ordine e il Comune.