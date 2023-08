Stop ai Cd: gli esami radiologici si leggono online con un click

Dal 1° settembre l’Asst Bergamo Ovest farà un ulteriore passo verso la digitalizzazione e il risparmio energetico (ed economico) sostituendo alla consegna manuale della busta contenente il Cd/Dvd delle immagini radiografiche, la fornitura di una user name e password dopo l’esecuzione degli esami radiografici e di medicina nucleare, per consultare da casa referti e immagini, documenti depositati su un cloud aziendale, con server di stoccaggio dati e backup.

Grazie a questo innovativo sistema il paziente potrà accedere in qualunque momento – entro 45 giorni dalla refertazione dell’esame - e da qualsiasi dispositivo (Pc, Mac, Tablet e Smartphone) connesso a Internet, senza più la necessità di tornare in ospedale per ritirare l’esito. Quando fu introdotto il digitale (con la consegna di un Cd), abolendo le immagini su pellicola radiografica, fu un’importante tappa caratterizzata dalla portabilità della documentazione radiografica - spiega l’Asst Bergamo Oves in una nota -. La sempre più spinta evoluzione dei device ha visto, però col passare degli anni, affacciarsi nuovi problemi relativi alla compatibilità con i Pc di recente emissione, privi, spesso, del lettore Cd. Ovviamente la procedura necessita di un codice di accesso che verrà rilasciato al momento dell’esame (insieme alle spiegazioni per l’accesso e il download della documentazione sanitaria).

Sul Cloud - senza più consegna del Cd - troveremo tutti gli esami di diagnostica per immagine emessi dalle Radiologie, dalle Senologie e dalla Medicina nucleare. Tra questi, ecco alcuni esempi: Rx - Radiografia tradizionale e con mezzo di contrasto, Ortopantomografia - Panoramica, Rmn - Risonanza magnetica nucleare, TC (Tomografia Computerizzata) e Angio TC, Mammografia, Ecografia, Pet/Tc - Tomografia ad Emissione di Positroni/Tomografia Computerizzata, Moc - Densiometria ossea, Scintigrafia.

Come funziona il servizio

La nuova procedura prevede che all’atto dell’accettazione dell’esame presso lo sportello di accoglienza delle Radiologie, delle Senologie e della Medicina Nucleare, venga stampato e consegnato al paziente un foglio contenente le password e le indicazioni per il download del referto e delle immagini. Il referto e le immagini saranno disponibili a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell’esame (salvo urgenze per le quali il referto sarà scaricabile immediatamente) e resteranno a disposizione del paziente per 45 giorni.

Questa funzionalità permette di poter scaricare i propri esami, dando la possibilità di condividerle anche con il proprio medico di base o con altri specialisti senza dover tornare in ospedale a ritirare il Cd. Dopo i 45 giorni, se non scaricate, le immagini e i referti sarà possibile richiederli solo allo sportello del Reparto dove si è eseguito l’esame. Il referto (non le immagini) sarà, invece, sempre disponibile, non appena firmato digitalmente, sul Fascicolo Sanitario Elettronico – Fse.