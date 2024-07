Stop alla violenza di genere: «Chiedete aiuto senza paura»

«Non abbiate paura di chiedere aiuto per mettere in sicurezza voi stesse e i vostri figli»: è l’appello lanciato venerdì 12 luglio dalla sindaca di Bergamo Elena Carnevali, in occasione dell’approvazione in Giunta della convenzione tra il Comune e l’associazione Aiuto Donna–Uscire dalla violenza, per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne. «La presentazione del documento è per noi occasione di riprendere un punto che ha una centralità rilevante come amministrazione. La violenza di genere è un’inaccettabile tragedia che, nonostante il rafforzamento delle misure normative a protezione e tutela delle donne messe in campo negli anni, continua a essere una drammatica condizione quotidiana di vittime, di orfani di femminicidio, di storie di prevaricazione, molestie e violenza», ha esordito Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, città capofila della Rete interistituzionale antiviolenza degli ambiti territoriali di Bergamo e Dalmine.

In sei mesi 308 contatti

Aiuto Donna nelle sue tre sedi operative a Bergamo e provincia (Seriate e Terno d’Isola) ha registrato, in questo primo semestre 2024 (da gennaio al 30 giugno), 308 contatti (tramite il numero 1522, l’e-mail del Centro o, anche, in presenza nelle sedi) di cui 140 riguardano la Rete antiviolenza di Bergamo e di Dalmine (erano 315 quelli registrati nel 2023 solo su Bergamo e Dalmine). «L’età delle donne che prendono contatto con noi è sempre più bassa. Hanno anche dodici- quattordici anni – ha spiegato Sara Modora, coordinatrice del Centro antiviolenza Aiuto Donna – . Ma è altrettanto vero che ci sono sempre più donne anziane, dai 70 anni in su. Che subiscono violenze dai mariti, ma anche dai figli. L’omicidio di Giulia Cecchettin (studentessa di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, ndr) ha cambiato molto la nostra società. Dopo il suo caso un gruppo di mamme ci hanno chiamato per chiedere come aiutare le proprie figlie, ma anche i propri figli, in cui vedevano dinamiche relazionali simili a quelle del fatto di cronaca. Ci chiedevano come cogliere i segnali». In 25 anni il Centro antiviolenza Aiuto Donna è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio (la sede, a Bergamo, è alla Social Domus in piazzetta Marcovigi), dove trovare aiuto per mettere in campo percorsi di emancipazione, supportando anche l’autonomia abitativa e l’indipendenza lavorativa. «Due pilastri in cui io stessa credo moltissimo e che, come amministrazione, intendo continuare a sostenere», ha sottolineato la sindaca.

«Il Centro una casa per la libertà della donna»