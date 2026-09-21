Strappa la collana a una donna di 84 anni e la fa cadere

Ancora un’anziana rapinata della catenina in città dopo i casi di agosto a Colognola . Domenica mattina una donna di 84 anni, che si trovava all’altezza della fermata dell’autobus in via Tremana a Monterosso, è stata avvicinata da un ragazzo che le ha strappato la collana d’oro dal collo ed è fuggito verso via Righi, facendola cadere a terra.

È successo poco prima delle 12.30: alcuni passanti hanno visto l’anziana a terra, le hanno prestato i primi soccorsi e hanno chiamato il Nue 112. In via Tremana è arrivata un’ambulanza della Padana Emergenza e una pattuglia dei carabinieri di Bergamo.

La donna, ferita e molto spaventata, ha riportato un’abrasione al collo dovuta allo strappo della catenina e lamentava dolori a un polso, appoggiato sul marciapiede nella caduta. È stata trasportata in codice verde all’Humanitas Gavazzeni, mentre i carabinieri si sono fatti fornire la descrizione del rapinatore e hanno diramato le ricerche a tutte le pattuglie.