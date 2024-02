Sull’Adamello fa sempre più caldo: accelera lo scioglimento del ghiacciaio

Che sia per fusione, per evaporazione o per distacco di masse, il risultato non cambia: il ghiacciaio dell’Adamello si sta sciogliendo. E sempre più velocemente, tanto che le previsioni fatte dai glaciologi tre anni fa, due anni fa e l’anno scorso, secondo cui resisterà fino al 2100 anzi fino al 2080, forse però soltanto fino al 2060, rischiano di essere superate dagli eventi. Le analisi compiute dal Servizio glaciologico lombardo sono impietose.