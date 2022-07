Super caldo, 50 corse dei treni cancellate: disagi anche sulla Bergamo-Milano

Dopo il caos aerei, arrivano i disagi anche per chi viaggia in treno. Questa volta non c’entrano gli scioperi, bensì il super caldo che ha messo in crisi i mezzi più datati di Trenord, fermi per la manutenzione degli impianti di aria condizionata. Da lunedì 18 luglio a oggi 21 luglio sono state circa 53 le corse cancellate in Lombardia . La linea più colpita la S2 di Mariano Comense, ma anche i pendolari bergamaschi non sono stati risparmiati. Sulla tratta Milano-Bergamo via Carnate, infatti, tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio il «bollettino» segnava ritardi e soppressioni, soprattutto nella fascia serale.