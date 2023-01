Tabacco, torna a salire il consumo : dal 2020 diecimila fumatori in più

Si torna a fumare di più; non accadeva dal 2003, anno della legge Sirchia (dal nome dell’allora ministro della Salute) che vietò il fumo nei locali chiusi, innescando una progressiva discesa del numero dei tabagisti in Italia. Lo dicono i dati: vent’anni fa fumava il 27,6% degli italiani, nel 2019 la percentuale era scesa fino al 22%. Gli ultimi dati, relativi al triennio 2020-2022, parlano invece di un’inversione di tendenza, con la quota di fumatori che è tornata a crescere fino al 24,2%, oltre due punti percentuali in più, pari a 800mila nuovi fumatori in tutta Italia, vale a dire all’incirca 10mila solo nella provincia di Bergamo.