Taglio del nastro per la nuova velostazione dell’ospedale di Bergamo - Foto

Nel pomeriggio di martedì 17 settembre l’inaugurazione in piazza Oms.

La velostazione

Collocata tra l’ingresso principale dell’ospedale e la stazione ferroviaria, la velostazione, entrata in funzione lo scorso maggio, può ospitare fino a 90 biciclette e 7 monopattini, in un’ottica di promozione di mobilità sostenibile del Comune di Bergamo e all’azienda ospedaliera. Dei posti a disposizione, una metà è riservata ai dipendenti, che usufruiscono del servizio gratuitamente, mentre l’utenza può accedere con un abbonamento a costo agevolato (5€ per il pass valido fino al 31.12.24).