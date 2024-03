Taxi, in arrivo in città 8 licenze da 130mila euro l’una. Autisti critici: non sono necessarie

Il Comune di Bergamo sta ultimando i dettagli per bandire 8 nuove licenze per i taxi. È il rush finale di quanto previsto dal decreto Asset, il provvedimento varato dal governo e poi convertito dalle Camere per consentire ai grandi comuni – città metropolitane, capoluoghi di regione o sedi di aeroporto internazionale – di incrementare fino al 20% il numero delle licenze per le «auto bianche». Bergamo partiva da una base di 41 licenze vigenti, con la possibilità dunque di aggiungerne altre 8.

Iter in dirittura d’arrivo

L’iter non è stato semplice: prima della pubblicazione del bando è infatti necessaria una ricognizione per stimare il valore delle licenze, poi un passaggio, ancora in corso, ma in definizione a breve con l’Art, l’Autorità di regolazione dei trasporti. La determinazione del valore della licenza è uno dei passaggi più delicati: «Per calcolarlo – spiega Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità – è stata fatta una rilevazione sugli atti notarili delle compravendite delle licenze dei taxi avvenute negli ultimi anni in città: è stato calcolato un valore realistico di 130mila euro a licenza. Questo è il valore di partenza, a bando la cifra potrebbe essere diversa, anche in relazione ad alcune opzioni premiali che possono essere inserite».

Polemica sul prezzo delle licenze