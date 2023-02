Teatro delle maschere e carri allegorici: ecco gli appuntamenti di Carnevale in provincia - La gallery

È iniziato il conto alla rovescia che porterà alla sfilata di Mezza Quaresima organizzata dal ducato di Piazza Pontida il 25 e il 26 marzo . L’ultimo fine settimana di marzo culminerà con la storica parata dei carri allegorici che quest’anno incrocia le iniziative di «Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura». Il 2023 si chiuderà infatti con le celebrazioni per i 100 anni di vita dell’associazione, fondata il 31 dicembre 1923, un’occasione unica per riportare alla ribalta i temi che riguardano la difesa della lingua e del teatro dialettali. Intanto si pensa alla sfilata di fine marzo: in città si daranno appuntamento almeno 50 tra carri allegorici e gruppi. Attese anche alcune delegazioni da Brescia, Viareggio, Verona ed Emilia Romagna, e tante maschere italiane.