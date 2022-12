Teatro Greppi, un anno per rinnovarlo. Consegnate le chiavi ai progettisti

Quale occasione migliore della festa dell’Immacolata per dare il via, nell’omonimo oratorio cittadino, al nuovo progetto di riqualificazione del Teatro Greppi. Il «Piccolo Donizetti» è infatti oggetto di una ristrutturazione che vede in campo un team di 15 progettisti , guidato dal curato don Nicola Brevi, dal parroco di Sant’Alessandro in Colonna, monsignor Gianni Carzaniga, e dall’architetto Gianluca Erroi.