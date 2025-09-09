Temporali in Bergamasca: allerta meteo da questa sera

La Protezione Civile e la Polizia Locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio cittadino. Il Centro di Regione Lombardia nella mattinata di mercoledì 10 settembre analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata.

Durante l’allerta meteo, «si invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse rispetto al territorio circostante - avvisa il Comune di Bergamo -. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende; è importante inoltre provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che potrebbero essere spostati dalle intemperie».