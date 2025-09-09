Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 09 Settembre 2025

Temporali in Bergamasca: allerta meteo da questa sera

LA SEGNALAZIONE. Regione Lombardia ha emanato l’allerta meteo gialla per temporali dalle ore 21 di martedì 9 settembre, e per rischio idrogeologico dalla mezzanotte del 10 settembre sulla zona di Bergamo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Previsti nuovi temporali sulla Bergamasca
Previsti nuovi temporali sulla Bergamasca

Bergamo

La Protezione Civile e la Polizia Locale sono operative per il monitoraggio continuo del territorio cittadino. Il Centro di Regione Lombardia nella mattinata di mercoledì 10 settembre analizzerà i nuovi scenari previsionali a disposizione e rivaluterà i codici colore di allerta validi dalla seconda parte della giornata.

Si prevedono quindi temporali dalle ore 21 di martedì 9 settembre, e rischio idrogeologico dalla mezzanotte del 10 settembre sulla zona di Bergamo.

Durante l’allerta meteo, «si invita la cittadinanza a porre particolare attenzione alle aree in prossimità di sottopassi, argini e ponti, strade con forte pendenza e, in generale, alle zone più basse rispetto al territorio circostante - avvisa il Comune di Bergamo -. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende; è importante inoltre provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che potrebbero essere spostati dalle intemperie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Meteo
Allerta meteo
