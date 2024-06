Tenta di rubare una bici ad un ragazzo, arrestato dai carabinieri

È stato arrestato con l’accusa di tentata rapina il cittadino di origine indiana, sulla trentina, che mercoledì sera ha preso a schiaffi un ragazzo per rubargli la bicicletta. All’origine della vicenda la chiamata al 112, intorno alle 20, del titolare di un pub in via Borgo Palazzo che ha segnalato una rissa all’esterno del suo locale.