Tentato furto a Bergamo: i poliziotti sorprendono due uomini in un appartamento

Gli agenti della polizia di Stato di Bergamo hanno arrestato due uomini sorpresi all’interno di un appartamento in città, mentre tentavano di portare a termine un furto.

In via Rossini

L’intervento è scattato alle 5 del mattino di martedì 7 luglio. Un residente di via Rossini ha segnalato di aver sentito il rumore di un vetro infranto e di aver notato, affacciandosi alla finestra del proprio appartamento al quarto piano, alcune persone muoversi in un altro appartamento, al secondo piano.

Arrivati in via Rossini, gli agenti hanno individuato la finestra con il vetro rotto: dall’interno proveniva una luce in movimento, verosimilmente quella di una torcia. Una parte degli operatori ha cinturato l’area per impedire ogni possibile via di fuga, altri hanno tentato di entrare nell’appartamento dall’ingresso principale, ma la porta blindata ha impedito l’accesso.

Il supporto dei vigili del fuoco

Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, che con l’autoscala hanno permesso agli agenti di raggiungere l’appartamento dall’esterno: due sono entrati dalla finestra della camera da letto, sorprendendo i due uomini all’interno e bloccandoli prima che potessero fuggire. Nel frattempo l’appartamento era stato messo a soqquadro: gli operatori hanno recuperato un sacchetto contenente numerosi monili in oro.

Portati in questura, i due uomini, georgiani, classe 1992 e 1994, sono stati arrestati per tentato furto in abitazione. Le successive verifiche hanno accertato che uno dei due era stato rimpatriato il 22 agosto 2024 con accompagnamento alla frontiera ed era destinatario di un divieto di reingresso in Italia per cinque anni.