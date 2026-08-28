Terno d’Isola, viola il divieto di dimora. In carcere 46enne
L’INTERVENTO. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri intorno alle 2.35 di lunedì 24 agosto.Lettura meno di un minuto.
Terno d’Isola
Nelle prime ore di lunedì 24 agosto, a Terno d’Isola, i carabinieri hanno arrestato un uomo italiano di 46 anni, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo. L’intervento intorno alle 2.35, quando l’uomo è stato rintracciato durante un servizio mirato di controllo del territorio.
Il provvedimento è scattato in seguito a ripetute inosservanze e violazioni delle prescrizioni connesse al divieto di dimora a Terno d’Isola, spiegano i militari in una nota. L’arrestato è stato associato al carcere di Bergamo.
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