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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 28 Agosto 2026

Terno d’Isola, viola il divieto di dimora. In carcere 46enne

L’INTERVENTO. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri intorno alle 2.35 di lunedì 24 agosto.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Terno d’Isola, viola il divieto di dimora. In carcere 46enne

Terno d’Isola

Nelle prime ore di lunedì 24 agosto, a Terno d’Isola, i carabinieri hanno arrestato un uomo italiano di 46 anni, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bergamo. L’intervento intorno alle 2.35, quando l’uomo è stato rintracciato durante un servizio mirato di controllo del territorio.

Il provvedimento è scattato in seguito a ripetute inosservanze e violazioni delle prescrizioni connesse al divieto di dimora a Terno d’Isola, spiegano i militari in una nota. L’arrestato è stato associato al carcere di Bergamo.

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