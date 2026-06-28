Terremoto in Venezuela, da lunedì raccolta fondi di Caritas e Diakonia

Il bilancio delle vittime sale di ora in ora – ieri sera si era ormai raggiunta e superata quota 1.400 – così come quello dei dispersi, che secondo le informazioni disponibili sarebbero oltre 50mila. Oltre ai numeri, tragici, delle persone che hanno perso la vita a causa del tremendo terremoto che ha squassato il Venezuela, e in particolare lo stato di La Guaira e la regione centro-settentrionale del Paese, bisogna considerare la distruzione provocata dalle violente scosse: le immagini circolate sul web di palazzi, case e scuole sbriciolati in pochi secondi sono impressi negli occhi di tutti.

In questa circostanza di emergenza, la Caritas diocesana bergamasca si è mobilitata per sostenere la popolazione locale, che da un momento all’altro si è ritrovata in una situazione di assoluta necessità, in un Paese peraltro già segnato da problemi sociali e umanitari. Un’iniziativa fortemente condivisa dal Vescovo Francesco Beschi, impegnato in questi giorni nel pellegrinaggio diocesano in Turchia.

Da lunedì, quindi, partirà la raccolta fondi promossa da Caritas diocesana e da Fondazione Diakonia ets. Seguendo le indicazioni di Caritas Italiana, si è deciso di evitare le raccolte o spedizioni di beni materiali, in quanto facilmente deperibili, ma di privilegiare risorse finanziarie e acquisti locali o regionali. «Come Chiesa bergamasca – sottolinea il direttore della Caritas, don Roberto Trussardi – ci sentiamo in dovere di tendere la nostra mano in aiuto alle persone colpite dal sisma in Venezuela. Siamo sicuri che, come in ogni occasione, il popolo bergamasco si dimostrerà generoso verso chi vive una situazione di estremo disagio e difficoltà».