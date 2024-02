Ticket ed esenzioni, in arrivo nuovi verbali di accertamento

Periodicamente il tema si ripropone: nella cassetta della posta arriva una lettera, e quella lettera porta cattive notizie. Sono i verbali di «accertamento e contestazione per indebita fruizione del ticket sanitario», in sostanza le richieste di pagamento per esenzioni che non erano dovute. La procedura di accertamento è avviata dal ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il portale del «Sistema Tessera sanitaria», che incrocia i dati con il ministero del Lavoro e verifica i requisiti di chi aveva autocertificato il diritto all’esenzione dal ticket; dopodiché, l’Ats estrae i codici fiscali segnalati dal ministero, effettua una eventuale scrematura attraverso un proprio controllo e infine invia il verbale. In molti casi si tratta di verbali pesanti, anche di 900 euro: «In questi giorni stanno arrivando le prime lettere che contestano l’indebita fruizione di prestazioni sanitarie senza aver pagato il relativo ticket – segnala Orazio Amboni, responsabile del Dipartimento Welfare della Cgil Bergamo –. È una questione che si ripete ogni anno con numeri importanti: un paio di anni fa si arrivò a 12mila lettere, quest’anno non è ancora dato sapere quante saranno. Riceviamo segnalazioni e richieste d’aiuto da parte di persone molto spaventate, agitate e preoccupate per i toni della lettera, perché i riferimenti normativi al codice penale e alle sanzioni creano disorientamento. Si tratta di persone per lo più di umile e umilissima condizione economica e sociale, con periodi di disoccupazione e precariato e con plurime esenzioni per reddito, patologie, invalidità cronica».