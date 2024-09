Torna Bergamo Brick City: laboratori, concorso e 155 espositori Lego

Il Csi Bergamo presenta la seconda edizione di Bergamo Brick City, un evento che vedrà il coinvolgimento di 155 espositori, che allestiranno creazioni uniche e originali realizzate con i mattoncini Lego, insieme a eventi e iniziative collaterali per famiglie e appassionati. L’obiettivo dell’iniziativa rimane lo stesso: creare uno spazio di incontro e socializzazione incentrato sul gioco e sulla creatività, promuovendo e valorizzando la Cittadella dello Sport come punto di riferimento per eventi e manifestazioni che favoriscono l’aggregazione.

Oltre 10 mila presenza alla prima edizione

«Il successo di pubblico dell’edizione 2023 di Bergamo Brick City – afferma Gaetano Paternò, presidente di Csi Bergamo – con oltre 10.500 visitatori è stato un ottimo slancio per la programmazione del secondo appuntamento con questo evento a tema mattoncini. Non si tratta solo di ripetere una manifestazione che si è dimostrata di valore, ma di offrire alla popolazione un’occasione di socialità e di aggregazione attorno al tema del gioco.

Gli spazi della Cittadella dello Sport offrono tutto l’anno la possibilità di utilizzare un impianto sportivo con campi da tennis, paddle, calcio, una palestra, spogliatoi e bar ristorante. In questa occasione diventano 1500mq coperti, allestiti e attrezzati per accogliere un evento di richiamo per famiglie, appassionati, bambini. Un evento accessibile a tutti in modo completamente gratuito, sia nella parte espositiva sia per le attività collaterali di animazione e formazione. Questo aspetto è per noi di primaria importanza: un luogo di tutti, una manifestazione per tutti».

L’appuntamento alla Cittadella dello Sport

Lo spazio della Cittadella dello Sport ospiterà il 12 e 13 ottobre per due giorni oltre 155 espositori provenienti da tutta Italia, che presenteranno le loro opere e incontreranno curiosi e appassionati. Saranno allestite un’area dedicata a attività di animazione e di gioco e una zona gadget e set Lego. Il ristorante e bar della Cittadella dello Sport sarà a disposizione dei visitatori per tutto il tempo di apertura della manifestazione. Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo hanno sostenuto Bergamo Brick City con il proprio patrocinio e condividono gli intenti della manifestazione.

L’evento è per tutti a ingresso gratuito ed è stato reso possibile grazie a un’importante rete di sostenitori: Auto Ghinzani, BCC Milano, Chiaro Luce, Cittadella dello Sport, CSI Point, Disflor, Generali Assicurazioni, Imbiancature Vinciguerra, In Tab, L’Ottica di Moda, New Aerodinamica, Novecento Grafico, SGA Studio e SGA Service, Termoidraulica Villese.

La passione per i Lego

Bergamo Brick City è un evento organizzato da Csi Bergamo in collaborazione con ItLUG e Traiettorie Instabili, due partner fondamentali per il successo della manifestazione. ItLUG, nata nel 1999 da un gruppo di amici appassionati di Lego, è oggi un’Associazione Culturale di Promozione Sociale che riunisce gli Afol (Adult Fans of Lego). L’associazione non solo alimenta la passione per i mattoncini, ma crea un ambiente di condivisione, amicizia e scambio, favorendo la nascita di una rete di relazioni tra appassionati.

«Siamo un gruppo di persone – racconta Stefano Mazzoleni di ItLUG – che desidera promuovere la cultura del gioco costruttivo e la socializzazione attorno ai mattoncini Lego. Siamo una comunità in cui condividiamo idee, tecniche di costruzione e consigli, sia online che durante incontri dal vivo. Quello che ci caratterizza sono le Moc (My Own Creation), ovvero costruzioni originali, progettate senza istruzioni ufficiali, in cui ognuno mette alla prova le proprie abilità creative e ingegneristiche. Durante la manifestazione saranno esposte proprio le Moc di 155 espositori e nell’ottica dello spirito di condivisione che ci accomuna verrà realizzato un diorama collettivo di 11 metri con la collaborazione di 15 costruttori».

Per gli aspiranti creator di Lego

A Bergamo Brick City c’è spazio non solo per esperti e appassionati, ma anche per costruttori alle prime armi e aspiranti creatori. Grazie a due concorsi, suddivisi per fasce di età, si vuole coinvolgere il pubblico e dare spazio alla creatività e alla fantasia. C’è tempo fino a domenica 29 settembre per candidare le proprie opere al concorso Bèrghem Building Challenge, per la fascia 16-99 anni, e partecipare alla votazione online sui social di Bergamo Brick City, mentre per i più piccoli, da 5 a 15 anni, è aperto il concorso Creactive con la consegna delle creazioni direttamente all’evento.

Informazioni, regolamento e modalità di partecipazione ai due concorsi sono disponibili su https://www.bergamobrickcity.it/#concorsi

Traiettorie Instabili è l’organizzazione di Villa di Serio che ha avviato 8 anni fa l’esperienza di Mattoncini in Villa, che oggi è diventata Bergamo Brick City. Tramite l’associazione, è coinvolto nella manifestazione un nutrito gruppo di adolescenti dell’oratorio di Villa di Serio, che si sono resi disponibili a realizzare alcune attività per i più piccoli durante la due giorni.

Tutti gli eventi

Gli spazi espositivi di Bergamo Brick City saranno aperti al pubblico a ingresso gratuito sabato 12 ottobre dalle 14 alle 20 e domenica 13 ottobre dalle 10 alle 18. All’interno dello spazio gioco saranno disponibili attività per i più piccoli, ma anche i grandi saranno invitati a giocare:

- Dama per uno dama per tutti, la classica ma intramontabile dama... versione Lego

- Sfida all’ultimo mattoncino, ogni giorno una classifica dei tempi record nella ricostruzione di un Minions Lego

- Angolo della creatività, gioco libero con Lego e Duplo per i più piccoli

- Mattoncini in pista con le macchinine Lego®️ Technic

- Indovina chi, l’iconico gioco che sfida a indovinare il personaggio dell’avversario riadattato con Minifigures Lego

- La torre più alta, la classica sfida da vincere con lo stesso numero di mattoncini e un tempo massimo a disposizione

- Mattoncini in fuga, da una parte all’altra della postazione nel minor tempo possibile

- Il mondo di Bricky, un laboratorio ludico didattico 6-12 anni con una missione da portare a termine, e laboratori di robotica per i più grandi

Per tutti gli appassionati delle costruzioni con i mattoncini, Bergamo Brick City ha organizzato il concorso Creactive: i partecipanti dovranno inventare e costruire una propria personale e originale creazione con i mattoncini Lego, secondo le indicazioni fornite nei regolamenti in base alle fasce d’età, e potranno vincere uno dei set Lego in palio.

Per i più giovani, fino a 15 anni, è necessario scaricare il modulo di iscrizione e portare fisicamente la propria opera a Bergamo Brick City entro le 12.30 di domenica 13 ottobre.

Dai 16 ai 99 anni si continua a giocare, ma il concorso prevede una votazione online per proclamare i vincitori. Seguendo le istruzioni del regolamento, i partecipanti dovranno scattare una foto della propria creazione e inviarla via mail a [email protected] entro le 12.00 di domenica 29 settembre. Dal 2 al 12 ottobre le foto delle creazioni ammesse al concorso verranno caricate sui profili social di Bergamo Brick City e le 3 opere che riceveranno più “mi piace” vinceranno un fantastico set Lego.

La lotteria e il concorso

I biglietti della lotteria a sostegno di Bbc sono in vendita presso la Cittadella dello Sport e saranno disponibili durante la manifestazione. Alle ore 17.30 di domenica 13 ottobre è prevista l’estrazione dei 12 biglietti vincenti, che si aggiudicheranno un fantastico set Lego. I premi sono visibili sul sito www.bergamobrickcity.it/#lotteria.

Il workshop