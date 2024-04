Torna il «bus del mare» per la Riviera romagnola: in servizio dal primo giugno

Al via, anche per la stagione estiva 2024, il servizio autobus da bergamo alla Riviera romagnola, operato da Arriva Italia. Il servizio sarà attivo dal 1° giugno all’8 settembre, dal venerdì al lunedì, con partenze da Bergamo, Treviglio, Crema e Caravaggio. « Dopo il positivo riscontro della scorsa stagione, anche per l’estate 2024 Arriva Italia ha attivato il «bus del mare», il servizio di collegamento tra la provincia di Bergamo e la Riviera romagnola per offrire un’alternativa economica e sostenibile ai viaggi delle vacanze», recita una nota diramata dall’azienda di trasporti.

Fermate, tariffe e sconti

La prima tappa sarà Lido di Classe, frazione marittima di Ravenna. Il «bus del mare» effettuerà poi fermate nella maggior parte delle località balneari della Riviera, tra cui Milano Marittima , Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini e Riccione fino ad arrivare al capolinea di Gabicce nelle Marche, poco prima delle 14. I viaggi di ritorno sono in programma ogni sabato, domenica e lunedì con partenza da Gabicce alle 6.15, ripetendo le stesse fermate dell’andata con capolinea il Terminal Arriva di Bergamo e arrivo stimato per le 13.20. Il costo di un biglietto di sola andata varia a seconda della salita e della destinazione. Con partenza da Bergamo, i prezzi vanno da 47 euro per un viaggio fino a Milano Marittima a 54,50 euro se si prosegue fino al capolinea di Gabicce Mare. Acquistando insieme andata e ritorno si ha diritto a uno sconto del 10%, così come uno del 5% se si acquista un biglietto di sola andata direttamente sul sito arriva.it. Infine, uno sconto del 20% è applicato a bambini da 0 e 12 anni, alle le persone con età superiore a 70 anni o con disabilità superiore al 70%. Gli sconti non sono tra loro cumulabili. Il biglietto va acquistato almeno 24 ore prima.