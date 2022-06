Torna il 2 luglio UniRun, la corsa non competitiva dell’Università di Bergamo

Torna sabato 2 luglio UniRun Bg, la corsa non competitiva promossa dall’Università degli studi di Bergamo e aperta a tutti: studenti, personale accademico e cittadini. «La terza edizione di UniRun Bg – spiega il professor Francesco Lo Monaco, delegato del rettore alle attività sportive e relazioni con il Cus (Centro universitario sportivo) – rappresenta un’importante occasione di socialità ritrovata sia per chi frequenta l’Università, sia per chi indirettamente la vive, abitando a Bergamo, inserendosi perfettamente nella terza missione dell’Università di Bergamo. Supportare la crescita personale dei propri studenti, anche da un punto di vista psico-fisico, è uno degli obiettivi promossi da UniBg tramite l’adozione di programmi specifici che permettono a studenti e atleti di proseguire, con agevolazioni dedicate, entrambe le carriere sportiva e accademica».