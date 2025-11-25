Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 25 Novembre 2025

Torna in centro a Bergamo la Capanna de L’Eco

L’INIZIATIVA. Quest’anno le donazioni raccolte andranno alla Fondazione Angelo Custode Onlus. Sul Sentierone fino al 7 gennaio.

È stata allestita oggi, martedì 24 novembre, la Capanna de L’Eco di Bergamo sul Sentierone: sarà visitabile fino al 7 gennaio.

Prima Santa Lucia

Come da tradizione, inizialmente c’è Santa Lucia, poi la Natività, la posa di Gesù Bambino la notte di Natale e infine i Re Magi. Molti bambini la utilizzano per recapitare le letterine a Santa Lucia, vivendo così un piccolo rito natalizio. Quest’anno le donazioni raccolte sosterranno la Fondazione Angelo Custode Onlus, che accoglie bambini e adulti con disabilità complesse in percorsi residenziali, diurni e riabilitativi. Le offerte contribuiranno anche al «Fondo Famiglia», per aiutare le famiglie con difficoltà economiche a sostenere i percorsi terapeutici, garantendo continuità e inclusione nelle cure e nelle attività educative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Sociale
Disabilità
Povertà
famiglia
Religioni, Fedi
Festività religiose
Natale
Santa Lucia
Natale 2025