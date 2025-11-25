Torna in centro a Bergamo la Capanna de L’Eco

È stata allestita oggi, martedì 24 novembre, la Capanna de L’Eco di Bergamo sul Sentierone: sarà visitabile fino al 7 gennaio.

Prima Santa Lucia

Come da tradizione, inizialmente c’è Santa Lucia, poi la Natività, la posa di Gesù Bambino la notte di Natale e infine i Re Magi. Molti bambini la utilizzano per recapitare le letterine a Santa Lucia, vivendo così un piccolo rito natalizio. Quest’anno le donazioni raccolte sosterranno la Fondazione Angelo Custode Onlus, che accoglie bambini e adulti con disabilità complesse in percorsi residenziali, diurni e riabilitativi. Le offerte contribuiranno anche al «Fondo Famiglia», per aiutare le famiglie con difficoltà economiche a sostenere i percorsi terapeutici, garantendo continuità e inclusione nelle cure e nelle attività educative.