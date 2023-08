Torna lo «Sbarazzo» nei negozi e sul Sentierone: shopping e occasioni nel weekend

La mappa degli espositori

Tantissimi articoli in offerta super scontata: un’occasione per tutti i gusti e tutte le tasche nel centro di Bergamo che, per l’occasione, si trasforma in un grande spazio per lo shopping all’aperto. Articoli rimasti in magazzino, stock del passato, articoli invenduti, ultimi capi dei saldi: i commercianti aderenti del centro cittadino si «sbarazzeranno» di tutto questo durante il prossimo weekend durante il quale i cittadini potranno invece andare a caccia d’affari o alla ricerca del capo che ancora manca nel proprio armadio.