Tornano nuvole e pioggia debole, a Bergamo weekend con tempo incerto

Prima il sole quasi primaverile e i parchi pieni nel weekend; ora il ritorno di qualche nuvola e di un po’ di pioggia. Il tempo sulla Bergamasca ha cambiato di nuovo volto dopo alcuni giorni insolitamente miti, con temperature che sabato e domenica scorsi avevano sfiorato i 20 gradi e spinto molte persone all’aria aperta nei centri delle città e nelle aree verdi.
Un primo assaggio di bella stagione che si è fatto sentire anche in natura, dove alcuni animali che trascorrono l’inverno in letargo hanno iniziato a uscire dai loro rifugi, ingannati dall’innalzamento delle temperature. Ora, però, si è invertita la tendenza. Le temperature sono in leggera discesa con la prima pioggia.
Arriva la pioggia
«L’anticiclone viene disturbato da impulsi atlantici e sarà possibile qualche pioggerella anche nella notte tra mercoledì e giovedì mattina – spiega il meteorologo di 3BMeteo, Daniele Berlusconi –. Non fenomeni abbondanti, ma solo pochi millimetri d’acqua››. Più stabile e asciutta, invece, la giornata di venerdì, ma con lo sguardo rivolto al fine settimana, dove la situazione è ancora in evoluzione. «Tra sabato e domenica, più sabato forse, saranno possibili alcune precipitazioni – continua il meteorologo –, ma la traiettoria della perturbazione è ancora un po’ incerta e bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per saperne di più».
«Le perturbazioni in arrivo portino aria più fredda e valori più bassi delle temperature»
Sul fronte delle temperature si registra un lieve calo rispetto ai valori registrati nei giorni scorsi. In questi giorni le massime sono intorno ai 15 gradi: 5 in meno rispetto allo scorso weekend, ma ancora leggermente sopra la media del periodo, che è intorno ai 13-14 gradi per le massime. ‹‹Non è ancora tempo di metter da parte cappotti e giacconi – conclude Berlusconi –. La primavera e il mese di marzo sono caratterizzati da sbalzi termici, quindi magari fa qualche giorno di caldo e poi le temperature tornano a scendere. È quindi probabile che le perturbazioni in arrivo portino aria più fredda e valori più bassi delle temperature».
