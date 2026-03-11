Tornano nuvole e pioggia debole, a Bergamo weekend con tempo incerto

Prima il sole quasi primaverile e i parchi pieni nel weekend; ora il ritorno di qualche nuvola e di un po’ di pioggia. Il tempo sulla Bergamasca ha cambiato di nuovo volto dopo alcuni giorni insolitamente miti, con temperature che sabato e domenica scorsi avevano sfiorato i 20 gradi e spinto molte persone all’aria aperta nei centri delle città e nelle aree verdi.

Un primo assaggio di bella stagione che si è fatto sentire anche in natura, dove alcuni animali che trascorrono l’inverno in letargo hanno iniziato a uscire dai loro rifugi, ingannati dall’innalzamento delle temperature. Ora, però, si è invertita la tendenza. Le temperature sono in leggera discesa con la prima pioggia.

Arriva la pioggia

«L’anticiclone viene disturbato da impulsi atlantici e sarà possibile qualche pioggerella anche nella notte tra mercoledì e giovedì mattina – spiega il meteorologo di 3BMeteo, Daniele Berlusconi –. Non fenomeni abbondanti, ma solo pochi millimetri d’acqua››. Più stabile e asciutta, invece, la giornata di venerdì, ma con lo sguardo rivolto al fine settimana, dove la situazione è ancora in evoluzione. «Tra sabato e domenica, più sabato forse, saranno possibili alcune precipitazioni – continua il meteorologo –, ma la traiettoria della perturbazione è ancora un po’ incerta e bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per saperne di più».