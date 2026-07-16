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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 16 Luglio 2026

Traffico internazionale di rifiuti, operazione dei carabinieri all’alba anche a Bergamo

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IL BLITZ. La direzione distrettuale antimafia di Brescia sta effettuando misure cautelari in diverse province e anche a Bergamo.

Lettura meno di un minuto.

Bergamo

I particolari dell’operazione saranno forniti nella tarda mattinata al comando provinciale dei carabinieri di Brescia, ma ad ora si ha notizia che dall’alba di giovedì 16 luglio i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia con il supporto di analoghi reparti nelle province di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia.

I soggetti destinatari del provvedimento sono accusati di traffico transnazionale di rifiuti con destinazione Pakistan e vari Stati Europei.

Seguono aggiornamenti...

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