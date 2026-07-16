Traffico internazionale di rifiuti, operazione dei carabinieri all’alba anche a Bergamo

I particolari dell’operazione saranno forniti nella tarda mattinata al comando provinciale dei carabinieri di Brescia, ma ad ora si ha notizia che dall’alba di giovedì 16 luglio i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia con il supporto di analoghi reparti nelle province di Milano, Bergamo, Mantova, Treviso, Vicenza e Caserta stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia.